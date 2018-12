Jonas Gunnarsson storspelade mot Djurgården. Foto: Bildbyrån

HV71 bröt förlustsviten mot Djurgården

HV71 bröt sin fem matcher långa förlustsvit mot Djurgården när de gästade globen i kväll. Stor matchhjälte blev Jonas Gunnarsson som höll nollan trots stor press från hemmalaget. Matchen slutade 0–2.

– Den här vinsten går in på krigarkontot, sade Jonas Gunnarsson till C More efter matchen.

HV71 bröt sin långa förlustsvit mot Djurgården. Trots ett dominerande spel från hemmalaget i två perioder var det gästerna som fick med sig tre poäng. Det var HV71:s första vinst mot Djurgården på sex matcher. Matchens första mål kom redan efter en dryg minut när Jönköpingslaget ställde om spelet snabbt efter en stark öppning av Djurgården. 1–0, serverat av Simon Önerud, letade sig in bakom Adam Reiderborn. Men sen var det hemmalaget som styrde och ställde. Skottstatistiken visade 20–9 till Djurgården. Djurgården inledde även den andra perioden i ett brinnande tempo och jagade febrilt en kvittering. Hemmalaget dominerade spelet större delen av perioden men lyckades aldrig peta in något mål bakom Jonas Gunnarsson i HV-målet. Den tredje perioden bjöd på mer av det samma, Djurgården pumpade på med skott som Gunnarsson täckte. Men det var återigen gästerna som visade spetsen och Markus Ljungh fastställde slutresultatet 2–0 i tom kasse. – Stundtals var det rätt tufft, men det blir lättare när det går bra. Vi hade gärna stått upp lite bättre, men jag tycker att vi verkligen krigar på något fantastiskt. Den här vinsten går in på krigarkontot, sade Jonas Gunnarsson till C More efter matchen. Djurgårdens IF 0 - 2 HV71 0-1, 0-0, 0-1 Hovet, Stockholm idag Publik: 13574 SHL Visa matchfakta