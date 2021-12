Foto: C More

Studs ställer Kaskisuo i Frölundamålet. Foto: C More

I tisdags vann Frölunda mot Leksand den första av två CHL-kvartsfinaler.

Ikväll tog de segern även i SHL när de besegrade Leksand med 2-4.

– Jag är förjävla irriterad, vi släpper in för enkla mål och får uppförsbacke direkt, säger Leksands Martin Karlsson till C More.