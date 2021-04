Frölunda vidare – vann avgörande åttondelen

Frölunda är vidare i SHL-slutspelet. Hemma i Scandinavium reste sig Göteborgslaget efter 2–7-smällen i går och Johan Mattsson höll nu nollan mot Djurgården och stoppade 26 skott.

Samtidigt som målvaktens lagkamrater gjorde fyra mål framåt. Där det första kom knappt halvvägs in i mittperioden. Nära sargen sköt Christoffer Ehn från blå, lite rörelse framför kassen störde Mantas Armalis tillräckligt mycket och pucken in i mål i krysset. Målet videogranskades, eftersom Johan Sundström eventuellt styrde med hög klubba. Men 1-0-målet godkänt och Ehn målskytt.

– (Johan) Sundström gör ett jäkla bra jobb. Jag försöker egentligen slänga in den i midjehöjd med förhoppning om att han ska vara där och toucha. Jäkligt skönt att sedan se pucken gå in, säger Christoffer Ehn i C Mores sändning.

Två mål i tom kasse

I inledningen av tredje perioden av den tredje och avgörande åttondelen utökade hemmalaget sin ledning. Fint förarbete av Robin Alvarez som kunde spela in till Jan Mursak framför mål, och slovenen tryckte enkelt in 2–0.

Det blev till slut 4–0, Mats Rosseli Olsen och Johan Sundström satte de två sista i slutminuterna i öppen kasse.

2–1 i matcher till Frölunda, som nu får möta Rögle i kvartsfinal som börjar på lördag.

”Det är vemodigt”

– Det är första gången sedan jag kom till Frölunda som vi går in med lite underdogskänsla. De har gjort en jättebra grundserie, men det betyder inte ett skit nu, säger Frölundas tränare Roger Rönnberg i C Mores sändning.

Men säsongen är över för Djurgården, vars tränare – Robert Ohlsson – lämnar klubben.

– Det är vemodigt... jag har inte riktigt processat känslorna än, säger Robert Ohlsson som ledde klubben till SM-silver 2019.

