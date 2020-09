Full smittspridning i BIK Karlskoga – Västerås IK också drabbat

Under måndagen meddelade hockeyklubben BIK Karlskoga att en spelare smittats med covid-19 och att all verksamhet för A-laget tills vidare ställs in. Vidare meddelade man att övriga spelare i laget testades för covid-19 under söndagen.

13 personer smittade

På tisdagsförmiddagen kom beskedet att det råder stor smittspridning i BIK Karlskoga.

– 13 av 30 testade i och runt A-laget har testat positivt. De sitter nu isolerade, men också de som testat negativt är isolerade hemma i väntan på ett nytt test på onsdag, säger Torsten Yngveson, klubbchef i BIK Karlskoga.

Västerås IK, som mötte Karlskoga en träningsmatch i fredags, har inga bekräftade covidfall men tar ansvar och stänger ner verksamheten.

– Fyra spelare har känt sig hängiga och testats i dag. Svar väntas inom någon dag. Vi har stängt ner all verksamhet kring A-laget resten av veckan och följer råd från smittskyddsenheten Västmanland. Det finns viktigare saker än hockey, säger sportchefen Patrik Zetterberg till SVT Sport.