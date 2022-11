Det är mycket blågult i toppen av backarnas poängliga i NHL. Förutom veteranen Erik Karlsson och den tidigare draftettan Rasmus Dahlin har även Hampus Lindholm inlett strålande i Boston Bruins.

Nu hyllas backarna av förbundskapten Sam Hallam.

– Det är jättekul att se. Rasmus Dahlin har man ju sett sedan han spelade juniorhockey. I gamla Växjö ishall såg jag honom första gången. Han har ju varit där borta länge och det känns som att han har tagit ett par kliv till, säger han och fortsätter:

– Erik Karlsson verkar verkligen ha kommit tillbaka från sin skada och hittat sin spelglädje.

Både Dahlins Buffalo Sabres och Karlssons San Jose Sharks lär få det tufft i kampen om slutspelsplatser. Således kan de vara aktuella för ett VM i vår. Men riktigt så långt har Sam Hallam inte tänkt än.

– Det ärliga svaret är att man vet om vad som händer i hockeyvärlden, men just nu har det varit ett jäkla fokus på just Karjala och den här truppen. Sedan har vi turneringen i Schweiz och därefter börjar vi titta ännu mer på NHL. Under januari kommer vi sätta oss ner och ha en stor genomgång och se över hur trupperna kan se ut inför ett VM.