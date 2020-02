Foto: TT Nyhetsbyrån

Henrik Lundqvist: ”Får prata om min roll efter säsongen”

Situationen kring Henrik Lundqvist har eldats igång den senaste tiden och så sent som i förra veckan var han utanför New York Rangers lag i mötet med Carolina. Han har inte startat en match sedan den 3 februari och trots att den unga målvakten, Igor Sjestiorkin, nu är skadad kommer ”Henke” inte starta i nattens match mot New York Islanders.

– Jag spelar inte imorgon. Det enda jag kan göra är att jobba hårt och vara redo när jag får chansen att spela, säger han i ett uttalande på Rangers sociala medier.

Henrik Lundqvist har varit kung av Manhattan i 15 säsonger men har under den senaste tiden blivit mindre aktuell i lagets ombyggnation. 37-åringen var för första gången förpassad till läktaren i förra veckans match mot Carolina och det har ryktats om en eventuell trejd. – Mitt jobb är att komma hit och ge allt varje dag. Det är vad jag har gjort under de senaste veckorna och se till att vara redo när jag får chansen att spela. Under måndagen stängde transferfönstret och Lundqvist blir kvar i New York. Samtidigt meddelade klubben att den 24 år gamla målvakten, Igor Sjestiorkin, varit med om en bilolycka och kommer vara borta från spel under ett par veckors tid. Igor Sjestiorkin och den ryska landsmannen Alexandar Georgijev har den senaste tiden varit Rangers två förstaval och med Sjestiorkin på skadelistan ökar chansen för att Lundqvist ska få mer speltid. – Om jag inte spelar försöker jag bara vara så stöttande som möjligt för de som spelar. ”Henke” har ytterligare ett år kvar på sitt kontrakt och vad som händer efter den här säsongen är fortfarande oklart och något som är på näthinnan hos ”The King”, som med 21 omgångar kvar bara spelat 28 matcher. Hans lägsta notering för antal matcher är 43, från säsongen 2012/13. – Efter säsongen har vi givetvis saker att prata om, min roll och och jag passar in. Just nu är mitt fokus på att jobba hårt och vara redo. ARKIV: Här blir ismaskinisten målvaktshjälte för Carolina (23/2 2020). Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Se klippet när ismaskinsföraren David Ayres, 42, blev Carolinas nödlösning mellan stolparna. Foto: Bildbyrån Dela Dela