Förra året var det en svensktung klass som valdes in i Hockey Hall of Fame, som finns i Toronto. Daniel Alfredsson plus tvillingarna Daniel och Henrik Sedin tog plats då. I år blev det ännu en svensk som valdes in.

Henrik Lundqvist satte punkt för sin 15 år långa NHL-karriär, samtliga år i New York Rangers, under 2020. Så efter den obligatoriska treåriga vänteperioden var det som tidigast i år 41-åringen kunde bli invald.

– Det är jättehedrande. Precis som när jag fick tröjan upphissad i taket på Madison Square Garden är det här ett kvitto på att man har gjort något bra. En till sak som jag värdesätter väldigt mycket, säger Henrik Lundqvist.

Beskedet att han blev invald kom i form av ett samtal. Det var först timmarna innan samtalet skulle kunna komma som ”Henke” ens tänkte på möjligheten att bli invald.

– Det är så många före mig som blivit invalda som jag har sett upp till och inspirerats av. Det gör att det är otroligt speciellt.

Lundqvist blev invald tillsammans med före detta spelarna Tom Barrasso, Pierre Turgeon, Mike Vernon och Caroline Ouellette. Även tränaren Ken Hitchcock och general managern Pierre Lacroix valdes in.

