Se räddningen i spelaren ovan.

Henrik Lundqvist spelade trettio minuter i uppvisningsmatchen och höll nollan i ”Legend’s Classic”.

– De gamla tävlingsinstinkterna tog över igen. Jag ville inte släppa in några puckar. Men att jag tog just Peters straff kändes extra coolt. Det var den perfekta avslutningen, jag följde ju honom under hela min uppväxt, säger han efter matchen.

Lundqvist väljs formellt i ”Hockey Hall of Fame” under natten till tisdag. Han blir den åttonde svensken att väljas in.