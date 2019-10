Historisk seger för Örebro i toppmatchen mot Rögle

Det mesta går Örebros väg i SHL just nu.

Fjolårets serietia har imponerat i säsongsinledning, och ligger just nu tvåa i serien. De gör det efter att i kväll ha vunnit med 3–2 borta mot Rögle, en seger som alltså var deras första någonsin i den högsta serien i Ängelholm.

”Inte så oroade”

Avgörandet kom med mindre än två minuter kvar att spela, då Shane Harper tog tillvara på en slarvig passning av Rögles Daniel Zaar. Han blev fri och satte sitt sjätte mål för säsongen – som innebar slutresultatet 3–2.

– Jag var den sista som skulle byta i vår kedja och de såg mig nog inte. Som tur var tog jag pucken. Jag ville bara skjuta och det var riktigt skönt att se att den gick in, säger Harper till C More, där han även berättar att han kände till Örebros dystra statistik borta mot Rögle:

– Vi visste det inför matchen, men var inte så oroade över det.