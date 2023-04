Första hockeyallsvenska finalen.

Då avgjorde Modos Sebastian Ohlsson till 2-1 i den första förlängningsperioden.

Men efter matchen pekar Djurgårdstränaren Johan Garpenlöv på något annat som avgörande.

– Domarna får inte gå in och vara avgörande i den här typen av match, hade Modo varit mycket bättre hade jag förstått det, säger han i C More.