Holmström: ”Det var rätt småtufft många kvällar”

”En av alla talanger, som fått sin uppfostran i plantskolan Piteå. Via Luleå, där han vann SM-guld 1996 hamnade Tomas i NHL och Detroit Red Wings, där han gjorde femton säsonger och 1 026 matcher.



I den tuffaste ligan i världen får man oftast en roll i laget, som det gäller att leva upp till. Tomas plats var framför motståndarmålet, där han skymde målvakterna så väl det nu gick och även styrde in många mål. Han blev på det sättet enormt uppskattad i Detroit Red Wings och vann under sin tid där fyra Stanley Cup.



Massor med stryk i sin specialroll fick han förstås, men diverse extra skytt på ryggen bland annat gjorde att han klarade sig hyfsat trots allt.”