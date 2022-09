Regerande mästaren Luleå inledde årets SDHL-säsong med en tung seger i Husqvarna Garden.

Hjältar blev finska backstjärnan Jenni Hiirikoski, som stod för tre assist, och hemvändaren Emma Nordin som satte både 1-0 och fastställde slutresultatet 3-1 i ett skede när HV71 pressade på för en kvittering i den tredje perioden.

Luleå fick ett aningen turligt 2-0-mål med bara åtta sekunder kvar av den andra perioden. Hiirikoski slängde då in en puck mot mål som styrdes in via skridskon på Viivi Vainikka.

– Mycket olyckligt för HV71, men de får skylla sig själva när de är passiva och ger utrymme åt en så dynamisk spelare som Hiirikoski är, säger SVT:s expert Nisse Ekman.

”Vi är dom man ska jaga”

Det avgörandet 3-1-målet var desto läckrare. Hiirikoski stod då för en magisk passning från egen förlängd mållinje upp till Josefine Persson på offensiv blå. Persson spelade över till Nordin som klippte till direkt och överlistade Anni Keisala i målet.

Luleå har vunnit fem av de sex senaste SM-gulden och är storfavoriter den här säsongen efter tunga värvningar i form av landslagsveteranerna Emma Nordin och Lisa Johansson samt 20-åriga tjeckiskan Daniela Pejsova, nyligen utsedd till VM:s bästa back.

– Vi har haft förväntningar på oss under rätt många år och har byggt upp en miljö där vi trivs i den rollen, säger Emma Nordin till SVT Sport, och fortsätter:

– Jag tycker den upplaga vi har i år är en av de starkaste under många år. Vi vill ta på oss rollen och vara de man ska jaga. Vi har jobbat tillsammans i många år och har en kultur som är harmonisk där man både får lyckas och misslyckas. Det är kärnan i framgången.