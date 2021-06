Islanders vann rond ett mot Tampa Bay

Regerande mästarlaget Tampa Bay åkte på en rejäl missräkning i jakten på en återkomst i Stanley Cup-finalen.

– Vi tog några dåliga beslut. Det är sådant som händer. När man har kommit så här långt i slutspelet, när det bara är fyra lag kvar, måste allt fungera harmoniskt och det gjorde det inte riktigt i kväll, konstaterar Tampa Bays tränare Jon Cooper på presskonferensen efter matchen.

”Bättre och bättre”

New York Islanders, som är kända för sin ramstarka defensiv, visade sig från en av sina bästa sidor under söndagskvällen. Försvarsspelet fungerade – och målvaktssidan likaså. Dessutom fick man utdelning framåt när forwardsstjärnan Mathew Barzal rann igenom Tampa Bays försvar och sköt in 1–0 i mitten av andra perioden.



New York Islanders ryske målvakt Semjon Varlamov fortsatte att hålla tätt och på andra sidan isen släppte landsmannen Andrej Vasilevskij in ytterligare ett mål när Ryan Pulocks slagskott letade sig förbi i början av tredje perioden.



– Vårt spel har bara blivit bättre och bättre, men det finns fortfarande saker som vi kan bygga vidare på, säger Islanders forward Jordan Eberle efter matchen.



– Det här är självklart en bra start, men vi vet att de kommer att pressa på i nästa match. Det blir bara svårare och svårare, lägger han till

Tröstmål

Tampa Bay tryckte på i slutet och fick in ett tröstmål genom Brayden Point med minuten kvar. Men mer än så blev det inte och Islanders vann rond ett med 2–1.



– Vi visste att det skulle bli extremt tufft. Vi har varit i den här situationen förr och får absolut inte panik, men vi inser att det kommer att bli en väldigt jämn (semifinal)serie, slår Tampa Bays kapten Steven Stramkos fast.



Nästa match i serien, bäst av sju matcher, spelas natten till onsdag. Vinnaren avancerar till NHL-slutspelets Stanley Cup-final.