Jacob Johansson hjälte mot Rögle

Elvan Rögle tog emot sexan Linköping hemma i Lindab Arena. Och trots att Rögle vann skotten med 40-18 var det bortalaget som var starkare. Efter en mållös första period avgjordes matchen i den andra.

Först gjorde backen Anton Karlsson 0-1 efter att ha fått mycket tid och snyggt placerat in ledningsmålet i Röglemålvakten Justin Pogges vänstra kryss.

Efter knappt kvarten spelad i mellanakten var det dags igen. Stekhete Broc Little bröt igenom Rögleförsvaret och kunde även han hitta rätt i Pogges vänstra kryss, amerikanens femte mål på de senaste sex matcherna.

Tog ut målvakten

Med tre och en halv minut plockade Cam Abbott ut Justin Pogge, men istället för Röglereducering fastställde Eddie Larsson slutresultatet fram till 0-3.

Samuel Jonssons 1-3-reducering med 48 sekunder kvar var Ängelholmslagets enda tröst.

– Jag tyckte vi fick en bra match i dag, men vi får inte in pucken. Våra ”special teams” funkar inte i dag och kostar oss segewrn, säger Rögles tränare Cam Abbott till C More.

– Det var lite snöpligt där i slutet, men man får vara nöjd med tre poäng, säger Jacob Johansson till C More.