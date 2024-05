Se när Jaromir Jagr hyllar Håkan Loob i spelaren ovan.

Inför bronsmatchen och finalen på VM hyllades spelarna som tidigare i år valts in i IIHF:s Hall of Fame under en ceremoni.

Bland dem finns svenske backprofilen Kenny Jönsson och den tjeckiske legendaren Jaromir Jagr. 52-åringen, som fortfarande är aktiv, passade på att lyfta fram en svensk ikon i sitt tacktal.

– Jag ville bli en målskytt som Håkan Loob, sa Jagr inför publiken och utvecklade sedan resonemanget för SVT:

– Jag tittade på honom och de flesta svenska hockeyspelarna runt 1989-1990. Loob var den bästa på den tiden.

Vad säger du om gårdagens match mot Sverige?

– Det var en överraskande match med många mål, kul för fansen. I matcher som den behöver du också ha tur. Det var en stor seger för tjeckerna, speciellt mot ett sådant bra lag som Sverige med så många NHL-spelare.

Jagr: ”Jag älskar det”

Sveriges bronsmatch mot Kanada inleds 15.20 medan Schweiz ställs mot Tjeckien i final i kväll 20.20.

Vad betyder den här dagen för tjeckisk ishockey?

– Du ser hur galna fansen är och hur mycket de älskar det här laget. Alla här önskar förstås att Tjeckien ska vinna guldet, men även om de inte gör det så har de fört folk samman. Jag älskar det, säger Jagr.