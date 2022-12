25 skott fick den 29-årige Luleåsonen mot sig och han stoppade varenda en av dem. Hans 45:e hållna nollan i SHL:s grundserie och slutspel, vilket är näst flest tillsammans med Stefan Liv.

– Jag försöker att inte fokusera så mycket på just det. I dag var det en riktigt skön seger. Som målvakt är 1–0-segrar det skönaste man kan ha, säger Joel Lassinantti till C More efter matchen.

Matchens enda mål kom i den tredje perioden där Luleås högprofilerade värvning inför säsongen, Leo Komarov, kunde styra in pucken.

– Färjestad är ett av seriens bästa offensiva lag och kommer med mycket fart, så vi fick bekänna färg i första perioden. Sedan tycker jag att andraperioden är ganska jämn där vi kontrollerar det bra defensivt. Sedan tycker jag att tredjeperioden är fantastisk från vår sida där vi får in ett powerplaymål och spelar bra efter systemet och för varandra, säger Lassinantti.

Det här var Joel Lassinanttis sjätte nolla för säsongen, vilket innebär att han har hållit nollan i sex av Luleås elva vinster hittills.