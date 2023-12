Johanna Fällman, 33, lämnade Luleå för att resa med sin kärlek till Kanada. Vad som skulle hända med karriären var osäkert. Hon visade sitt intresse för den nya proffsligan PWHL men fick först kalla handen.

– De hade inbjudningar till olika camper och jag fick ingen. Det var ingen som ville ha mig på en try out ens. Men genom en av målvakterna här, som känner tränaren, fick jag in en fot. Hon pratade gott om mig och jag fick en try out-plats till sist, berättar hon för NSD.

Hon har provspelat för PWHL New York, som utgår från Connecticut, i över en månad och sju backar har konkurrerat om två platser.

”Kastar dig utför ett stup”

Spelare skickades hem efterhand och till slut fick hon en av platserna.

– Du kastar dig utför ett stup och hoppas att det ska gå bra. Det har varit väldigt påfrestande och jag är tacksam över att jag är lite äldre och varit med förr. Jag känner mig superstolt. Dels att jag vågade göra det och visa för mig själv att jag nog kan mer än vad jag har känt.

Lagen Boston, Minnesota, Montreal, New York, Ottawa och Toronto kommer att spela i PWHL till en början. Ligan startar 1 januari och erbjuder en minimilön på drygt 380 000 kronor per säsong.

Fällman har vunnit hela sju SM-guld i sin karriär, det senaste förra säsongen, och har spelat flera VM och OS.