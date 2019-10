Johansson bakom Buffalos seger

I somras kritade 29-åringen på ett tvåårskontrakt med Buffalo värt nio miljoner dollar. Redan i inledningen av säsongen har han visat sig vara ett viktigt nyförvärv för Buffalo, som tillsammans med Colorado har spelat in flest poäng i hela NHL.

I bortamötet med San Jose, som avgjordes tidigt i morse, visade Johansson vägen när han gjorde matchens första mål. En handledare som letade sig in mellan benen på Martin Jones.

Erik Karlsson inblandad i avgörandet

Buffalo hade ledningen med 2-1 inför den tredje perioden, när publiken bjöds på ett målfyrverkeri. 44 sekunder in i sista perioden kvitterade San Jose till 2-2, där Erik Karlsson avlossade ett skott från blålinjen. Pucken gick via två spelare innan den letade sig in bakom Linus Ullmark i Buffalo-målet. Thomas Hertl noterades för målet efter att ha vidrört pucken på vägen.

Knappt två minuter senare fixade Jeff Skinner 3-2 till Buffalo och bara 22 sekunder efter det kvitterade Marcus Sörensen med sitt andra mål för säsongen.

Erik Karlsson, som hade två assist i matchen, stod sedan för en felpassning som Johan Larsson snappade upp. På returen av hans skott dök Zemgus Girgenson upp och avgjorde för gästerna, som tog säsongens sjunde seger.