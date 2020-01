Kanada mästare efter mäktig vändning

När lagen möttes i gruppspelet körde Ryssland över Kanada med 6-0, största förlusten i JVM-historien för lönnlöven.

Revanschen kom alltså i finalen när Kanada vände 1-3 till 4-3 i den sista perioden, där Akil Thomas blir den stora hjälten med sitt första mål i turneringen. På två minuter gick laget från 1-3 till 3-3 där kvitteringen gjordes från den omtalade spelaren under förra mötet, lagkaptenen Barrett Hayton. Under rekordförlusten i gruppspelet valde Hayton att behålla hjälmen på under den ryska nationalsången och tvingades efteråt be om ursäkt.

Ryska segertorkan fortsätter

Slutskedet bjöd på riktig dramatik, där Ryssarna hade powerplay och vädja till domaren om ytterligare en utvisning på Kanada för puck out, då pucken träffade kameran på utsidan av plexiglaset. Domarna valde att fria.

Istället drabbades Ryssland av dubbla utvisningar i slutskedet och Kanada lyckades hålla ledningen och kunde vinna nationens 18:e JVM-guld och såg till att Ryssland inte kunde bryta den nio år långa guldtorkan i JVM ,längsta någonsin för den stora hockeynationen.

KLIPP: Mäktig dragning ger Kanada 4-3