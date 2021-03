Kristianstad räddar sig kvar efter högdramatiskt avgörande

Det krävdes nästan fem hela perioder, 91 minuter, innan avgörandet kom.

Men det blev till slut Kristianstad som vann den avgörande matchen i play out-serien mot Väsby och får stanna i hockeyallsvenskan.

– En enorm jävla glädje. Jag ser knappt att den går in. Bara att någon börjar jubla. Det är brutal glädje, säger Kristianstads matchhjälte Rikard Olsén i C More.