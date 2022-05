I mitten av mars tvingades Gabriel Landeskog till operation för att reparera ett skadad knä. När Colorado-kaptenen skulle vara tillbaka på isen igen var oklart, men klubben hoppades att svensken skulle vara tillgänglig till slutspelet.

Och så blev det. I Colorados första match mot Nashville gjorde 29-åringen comeback.

Colorado rivstartade – 5-0 efter den första perioden. I andra perioden var det dags för Landeskog att skriva in sig i målprotokollet. Efter en stökig situation framför mål gick 6-0 in via en Nashville, men Landeskog var siste Colorados-spelare på pucken och fick målet.

– Det var ett väldigt typiskt mål, en grötig situation pågick runt kassen i ett powerplay och jag fick tag i pucken på något vis, säger Landeskog till Sportbladet efteråt.

Landeskog noterades dessutom för en assist och Colorado vann till slut med 7-2.

– Kroppen kändes helt okej. Ingen är hundraprocentig den här tiden på året, men det var inga problem för mig. Och när laget får en start som den ikväll är det inte så svårt att tända till och bli inspirerad.