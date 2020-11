Leksands drömstart stoppade Oskarshamns segersvit

Oskarshamn har varit formstarka den senaste tiden i SHL. Inför torsdagens omgång hade smålänningarna fyra raka segrar.

Men borta mot Leksand tog det stopp. Redan efter åtta minuter ledde Leksand med 3-0 i en match som Leksand vann med 4-2.

Det tog bara 31 sekunder för hemmalaget att ta ledningen genom Peter Cehlarik, fint serverad av Marek Hrivik bakom målet. Två minuter senare kom 2-0 när Calle Sjölin satte säsongens första mål.

Carter Camper ordnade 3-0 när han fri med Joe Cannata i bortamålet sprätte upp pucken i krysset. Då tog Oskarshamns tränare Martin Filander timeout.

”Det är skit”

Oskarshamns Filiph Engsund var inte nådig i sin kritik mot lagets insats i den första perioden.

– Det är skit, det är jättedåligt. Vi är inte med där ute. Vi måste vara påslagna och komma i gång, det får inte se ut så där, säger Engsund i C More.

Fem minuter in i den andra perioden fick Oskarshamn in en reducering genom John Dahlström, men en stund senare fick man spela boxplay i fem minuter sedan Brian Cooper fått fem minuter och matchstraff för charging.

Cooper fick det efter en sen tackling mot huvudet på Peter Cehlarik, något han inte höll med om. Amerikanen riktigt arg och vände sig om och skrev flera gånger i riktning mot domarna.

”Finns en stor skaderisk”

Cehlarik fick näsblod men kunde spela vidare. Inför den tredje perioden förklarade domaren Marcus Linde bedömningen.

– Det är framför allt att tacklingen kommer sent. Här finns en stor skaderisk. Tacklingen är ganska kraftfull också så därför landar vi i en femma, säger Linde i C More.

I den tredje perioden reducerade Oskarshamn till 3-2 och jagade en kvittering, men istället satte Daniel Olsson Trkulja slutresultatet 4-2.