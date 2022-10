Ända sedan säsongen 2014-15 har amerikanen Broc Little varit en av Linköpings största stjärnor.

Under säsongens fem första matcher tvingades dock LHC klara sig utan 34-åringen, som på grund av skatteskäl inte kunde ansluta till Sverige förrän dagens match.

Nätade i powerplay

Men när han väl fick göra comeback, ett halvår efter att förra säsongen tog slut, visade han prov på gammal fin form.

18.17 in i den första perioden stod Little, i powerplay, framför mål och fick en passning av Patrick Russel. Little visade prov på sin fina teknik och fintade bort målvakten Christoffer Rifalk och satte 1–1.

– Jag har tränat på egen hand i sex månader, och man vet aldrig hur det ska bli när man börjar spela igen. Så det var skönt att känna att det funkar, sade Little i periodpausen till C More.

Rögle tog extrapoängen

Matchen gick hela vägen till straffar. Där var Rögle starkast, och hemmapubliken fick fira en seger.

– Viktigt att få göra första målet för året, och att avgöra matchen. Det är kul, säger Kim Rosdahl, som satte den avgörande straffen.