Det är Lindholms andra hattrick i NHL-sammanhang. Det förra kom 2015 när han spelade med Carolina, enligt nhl.com

Två av passningarna kom från Johnny Gaudreau, som passerade 500 NHL-poäng. Amerikanen säger att han och de andra försöker att passa Lindholm så mycket som möjligt.



– Han har varit fantastisk för oss, har så klart ett jättebra skott, säger Johnny Gaudreau vid en gemensam presskonferens med Lindholm.

– Det är alltid skoj att spela med en spelfördelare som honom, säger Lindholm och fortsätter:

– Mitt jobb är att hitta öppna ytor och om jag har läget, så vet han var han hittar mig och det är mitt jobb att försöka att få in dem och just nu verkar de gå in.

Bortalaget fick en smakstart på matchen och skaffade sig en 3–0-ledning i första perioden, efter att Andrew Mangiapane öppnat målskyttet och Elias Lindholm följt upp med dubbla fullträffar.

Washington kom tillbaka

I den andra perioden stod Washington för en imponerande upphämtning, där Jevgenij Kuznetsov, Martin Fehérváry och Alexander Ovetjkin alla hittade nätet.

Matchen gick sedan till förlängning, där 26-årige Lindholm fullbordade sitt hattrick och säkrade extrapoängen för Calgary.Lindholm skriver därmed också historia som endast den andre spelaren i klubben som har gjort mål i de första fyra matcherna under en säsong.