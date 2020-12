Lucas Raymond skadad och målskytt i Sveriges seger mot Österrike

Sverige hade som väntat inga problem med att besegra Österrike i nattens JVM-match. De svenska Juniorkronorna var fullständigt överlägsna, och dominerade från matchens första minut.

Det kanske bästa sättet att beskriva den svenska överlägsenheten är att nämna skottstatistiken, som slutade smått osannolika 65–6 i svensk favör.

De svenska huvudrollsinnehavarna var två: Noel Gunler, som gjorde två av målen.

Och så Lucas Raymond. Den Detroit-draftade Frölunda-spelaren tappade halvvägs in i den andra perioden balansen när han skulle tackla en österrikisk spelare, och flög rakt in i sargen. Han låg en stund på isen och fick ledas av isen av en ledare, och försvann sedan in i omklädningsrummet där han blev kvar i resten av perioden.

– Direkt när det hände gjorde det rätt ont, sade Raymond till TV6 efter matchen.

Men när den tredje perioden inleddes var han tillbaka på isen, och gjorde sedan, i matchminut 53, 4–0 – fint framspelad av kedjekamraten Lucas Raymond.

– Alltid kul att göra mål. Jag hade extremt många chansen i dag, men pucken ville inte in i första och andra, så det var skönt att det lossnade i tredje, säger han.

Ryssland härnäst

Segern var den andra av två möjliga för Sverige hittills i junior-VM. Sverige spelar sin nästa match natten mot nyårsafton, mot Ryssland.

– Grabbarna dominerar matcbilden. Det kunde blivit något mål till, men vi ser fram emot nästa utmaning, mot ryssarna, säger förbundskapten Joel Rönnmark.