Skellefteå vände trots utvisningar

En av förklaringarna till att Luleå inte kunde stänga matchen var Skellefteås målvakt Arvid Söderblom.

– Vi växer in i det och tar över i andra efter en svettig start. Räddningarna i första perioden var viktigast för att hålla oss kvar i matchen, säger storspelande Söderblom till C More efter sin första slutspelsvinst.

I början av den tredje perioden vände Rickard Hugg om och vispade iväg ett skott som gick in i höger kryss för 4-1 bakom Joel Lassinantti, en puck som var mer välplacerad än hård. Där stängdes matchen.

Efter det byttes Lassinantti, som storspelat i de tre första kvartsfinalerna, ut och Jesper Wallstedt tog plats mellan stolparna.

Luleå fick annars en drömstart och tog ledningen redan efter 2.02 när Radek Muzik från slottet sköt 1-0. Två SAIK-spelare stressades bakom eget mål och fick inte bort pucken utan Chris Desousa spelade in pucken till Muzik.

Viktig räddning av nyinsatte Söderblom

I slutsekunderna av första perioden var Luleå nära att göra 2-0 men SAIK-målvakten Söderblom, som fått förtroendet, räddade dubbelt från Jonas Berglund och Niklas Olausson.

Det var en viktig rädning för att hålla kvar Skellefteå i matchen.

I stället kunde Skellefteå vända på 2.43 i andra perioden. Först störtade Andreas Wingerli fram i numerärt underläge och satte fri 1-1. Sedan gjorde Jonathan Johnson 2-1. Det var efter en snabb spelvändning tilllsammans med Jonatan Berggren som han kunde göra målet precis när man klarat av en utvisning.

”Det var en sur förlust”

– Det var en sur förlust eftersom jag tycker att vi har dem mot repen, speciellt som vi hade powerplay. Vi ska kunna stänga matchen i andra perioden, säger Luleås tränare Henrik Stridh.

Innan perioden var slut gjorde Joakim Lindström 3-1 från favoritpositionen snett från höger efter att Luleås Oscar Engsund blivit av med pucken vid egen blå linje.

– Det var smart spel att få loss pucken av (Tuomas) Kiiskinen vid sargen och sedan skönt att se pucken gå in, säger Lindström om sitt eget psykologiskt viktiga mål två minuter före andra pausen.