Skellefteå vann efter rivstart och rysare mot Luleå

Skellefteå inledde kvartsfinalserien mot rivalen Luleå på bästa sätt. Redan efter 4.04 satte Niclas Burström 1-0 med ett backskott, och bara 61 sekunder senare utökade Jesper Frödén med 2–0.

Där och då hade Luleå inte haft ett enda skott på Gustaf Lindvall i Skellefteås mål, och de flesta trodde nog på en enkel Skellefteå-seger.

Kvitteringen dröjde

Men bara 66 sekunder efter Frödéns 2–0-mål reducerade Jonas Berglund för Luleå, med lagets första skott på mål.

Därefter tog Luleå över spelet för resten av perioden – utan att lyckas kvittera.

Själin kvitterade

Men till slut, 7.28 in i den tredje perioden, kom kvitteringen. Backen Pontus Själin, som bara gjorde ett mål på hela grundserien, slängde iväg ett skott som via en Skellefteå-spelare styrdes in i mål, och matchen gick till förlängning.

Och förlängningen blev en riktig holmgång. Det skapades mängder av chanser och blev ett flertal utvisningar och farliga efterföljande numerära över- och underlägen.

Lassinantti storspelade

Men det dröjde innan matchen avgjordes. Först i den femte periodens sista minut, strax efter att storspelande Joel Lassinantti räddat Jonathan Berggrens friläge, kom avgörandet.

Niclas Burström, som inledde målskyttet i matchen, stänkte iväg ett backskott direkt efter tekning. Pucken styrdes på en spelare framför Lassinantti, och ett jublande Skellefteå har därmed 1–0 i matcher.

– Skönt att den går in! Det är en jämn match som kunde gått och vilket håll som helst i förlängningen, för vi växlade ju chanser, säger Melker Karlsson, som tilldelades målet, även om han inte själv var säker på att han styrde in pucken:

– Jag vet inte om jag var på den, jag tror att ”Nisse” (Burström) stänkte in den själv och fick avgöra, sade han till C More.