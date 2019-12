Efter jul har Luleå Hockey både besegrat serietvåan Frölunda och serietrean Färjestad. I årets sista match kom en ny seger för Luleå då bottenlaget Leksand besegrades med 2–0. Det dröjde ända till i slutet av den andra perioden innan Luleå spräckte målnollan. Efter 17.03 spelade Jonas Beglund fram till Karl Fabricius som tryckte in 1–0 från nära håll bakom en chanslös Janne Juvonen i Leksandsmålet. Målet var Fabricius 100:e mål i SHL.

– Både Niklas Olausson och Jonas Berglund gör ett kanonjobb. Jag tar position framför mål och försökte bara hitta en öppen yta. Jag har lite flyt att backen missar litegrann och den tar jag, säger Karl Fabricius till C More.

Firar jul som serieledare

I slutet av matchen fastställde också Luleå slutresultatet till 2–0 då Juhani Tyrväinen satte målet i tom kasse. Segern var lagets tredje raka och Luleå firar nyår som serieledare.

– Första är riktigt bra då vi inte får in pucken. Andra lite sämre men sista är inte alls bra. Vi kommer inte alls upp och bjuder in Leksand. Men vi vinner ändå rättvist tycker jag, säger Luleås lagkapten Niklas Olausson till C More.