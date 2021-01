Luleå stoppade Brynäs

-Vi var rätt off från början. Första tio hade vi det ganska tufft, säger Brynästränaren Peter Andersson till C More.

-De var starkare än oss.

Nästjumbon fick visserligen en bra start när Linus Ölund starkt och skickligt satte 1–0 efter 6.45 av andra perioden.

Men Brynäs, som är i en poängstark trend, tappade ledningen kort därefter då Luleås Erik Gustafsson kvitterade i powerplay. Med 10.01 kvar att spela spelade formstarke Nils Lundkvist fram Juhani Tyrväinen till 2–1. I slutet gjorde Oscar Engsund 3–1 och Filip Hållander 4–1.