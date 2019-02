Niklas Olausson, till vänster, firar 1-0. Foto: Bildbyrån

Luleå vann stort mot Malmö

Luleå är tillbaka i tabelltoppen. Men kanske mer anmärkningsvärt: Niklas Olausson fortsätter att göra mål. 32-åringen gjorde sitt 13:e mål för säsongen när han inledde målskyttet i 5–1-segern hemma mot Malmö.

-13 har jag inte gjort. Då får man nog börja räkna in två mot ettor på träning, säger han till C More.

Olausson, vars "personbästa" har varit elva mål vid tre tidigare SHL-säsonger, slog till redan efter 2.56 minuter av första perioden. Han plockade med sig Fredrik Styrmans passning med skridskon och satte sedan enkelt 1–0 bakom Malmö-målvakten Cristopher Nihlstorp. -Jag hoppas det håller sig. Det är jättekul att göra mål givetvis, och det var ett viktigt mål. Vi hade haft ett bra powerplay som vi inte fick utdelning i, så det kom viktigt där. Sedan tycker jag Malmö tog över ett tag innan vi kom upp igen, säger Olausson. Målmässigt var Malmö dock aldrig nära. Luleås Austin Farley, nyligen tillbaka efter sin hjärnskakning, satte 2–0 och 3–1 innan Oscar Engsund ökade på till 4–1 och 5–1. Luleås Isac Lundeström, som förra veckan representerade Tre Kronor, krockade med Malmös Frederik Storm i slutet av första perioden, och kom sedan inte tillbaka in på isen. Enligt tränaren Thomas Berglund har 19-åringen fått en hjärnskakning. Luleå HF 5 - 1 IF Malmö Redhawks 1-0, 1-1, 3-0 Coop Norrbotten Arena, Luleå idag Publik: 4349 SHL