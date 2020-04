Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Zlatan Ibrahimovic blev imiterad av Mika Zibanejad. Foto: Bildbyrån/SVT

Mika Zibanejads Zlatan-kupp: ”De vill att jag spelar hockey”

Mitt under SVT:s Hockeykväll Special drog överraskades tittarna rejält.

New York Rangers-stärnan Mika Zibanejad gästade studion genom en ordentlig Zlatan-imitation.

– Nu känner jag att jag tagit över fotbollsvärlden och jag har varit i USA med LA. Men nu har USA sagt att de vill att jag spelar hockey och New York hörde av sig så det blir New York nästa gång, skojar Zlatan-imitatören Zibanejad.

