Ove Molin tog tredje raka segern med huvudansvaret för Brynäs Foto: Bildbyrån

Molineffekten håller i sig – tredje raka segern efter rockaden

Brynäs har tre raka segrar sedan man sparkade huvudtränaren Magnus Sundquist. Under den nya tränarduon, med klubbikonen Ove Molin i spetsen, har man fått se en på nyttfödd lagkapten i Anton Rödin, som avgjorde på nytt när Brynäs slog Färjestad efter straffar med 4-3.

– Det är jättetråkigt att Mange fick gå. Men det sänder en signal till hela laget att detta inte är godkänt. Det gör att alla skärper sig och presterar till 100 procent varje match, säger Victor Söderström till C More.

Magnus Sundquist fick gå och de assisterande tränarna, Ove Molin och Mikael Holmqvist tog över. Anton Rödin har avgjort två av de tre senaste matcherna och har sedan tränarrockaden stått för sex mål och en assist på tre matcher, inklusive den straffen som blev avgörande mot Färjestad. Victor Söderström, som missade straff under den ordinarie tiden slog den sista straffen som punkterade tillställningen mot Färjestad. – Det var tråkigt att missa på ordinarie. Han var lite aggressiv då och det var han igen och då hittade jag en lucka, säger Söderström. Men det gick inte spikrakt Brynäs väg ikväll. Efter att laget gjort tre mål på 12 minuter i den andra perioden såg det ut som att Brynäs gick mot en klar seger. Men i den tredje perioden reducerade Färjestad två gånger om och fick även avsluta matchen i boxplay efter att Michael Latta ådragit sig ett matchstraff. Trots det lyckades gästerna kvittera, efter att ha tagit ut målvakten i boxplay. – I den första och andra perioden spelar vi riktigt bra, sedan vet jag inte vad som händer i tredje. Det är surt men det är skönt att vinna och det stärker gruppen vid varje seger. Brynäs närmar sig Växjö, som just nu har den sista platsen till slutspelet. Brynäs IF 4 - 3 Färjestad BK 0-0, 3-0, 0-3, 0-0, 1-0 Monitor ERP Arena, Gävle idag Publik: 5875 SHL Visa matchfakta Dela Dela