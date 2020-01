Oskarshamn körde över mästaren – kliver upp på säker mark

Oskarshamn har haft svårt att etablera sig i SHL och under de senaste 15 omgångarna har laget varit placerat under strecket. Och inte såg det mer lovande ut när man gick in i en period där man skulle möta tre topplag; Luleå, Färjestad och Frölunda.

Men faktum är att man besegrat både Luleå och Frölunda på hemmaplan, där laget sammanlagt gjort nio mål och släppt in tre på de två matcherna.

– Om vi vill vara med i racet måste vi vinna våra hemmamatcher. Det är enklare sagt en gjort men nu har vi vunnit två och det är där vi måste vara.

I mötet med Frölunda sköt laget sex skott i den första perioden och gjorde två mål. På tre skott i inledningen av den andra perioden lyckades man göra ytterligare ett mål och Frölundas tränare Roger Rönnberg bytte målvakt. Det blev tillslut en match som slutade med att Oskarshamn gjorde fem mål på 21 skott och vann med klara 5-1.

– Vi har en hetare vilja och kyligare i avgörande lägen. Vi har en stark grupp som är ödmjuka och vet hur vi ska spela, säger Åhlund.

För Frölunda var det fjärde raka förlusten i SHL.

– Det är ett konstigt jobb jag har. För två dagar sedan stod jag och var nästan tårögd över spelarnas moral och insats mot Luleå (CHL), säger Roger Rönnberg.