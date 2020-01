”Bulan” om Kovacs-övergången: ”Det blir en win-win för båda”

Den som gick på hockey i Ängelholm för att se mål ikväll gick till rätt arena.

Men även om det fanns mycket som hände under matchen, med utbrott från Rögletränare Cam Abbott som både skällde ut sitt lag och gjorde ett målvaktsbyte vid en reducering, så var rubrikerna fortfarande från det som skett under dagen i Luleålägret.

Skulle man klara av att prestera trots att man tappat Robin Kovacs från truppen bara timmar innan nedsläpp.

Det kunde man och det var aldrig något snack.

Norrbottningarna tog och hade kommandot rakt igenom. En stor matchvinnare var Jesper Sellgren som stod för tre poäng från sin backplats och gjorde två mål.

Efter matchen var Thomas Berglund framme vid mikrofonen och fick svara på frågor kring hur turerna med Robin Kovacs påverkat laget.

– Då tog vi och pratade med Robin och kom i samråd fram till att det skulle det bli för mycket fokus på honom under matchen, säger tränaren till C More och fortsätter:

– Det blir en win-win för båda. Vi får in Konstantin (Komarek) som är en duktig och bra ersättare och Robin är positiv då vi fått till ett bra avslut.

Under dagen har det ryktats om att anledningen till Kovacs flytt är på grund av relationen till just Berglund. Något som tränaren dementerade.

– Robin en är bra kille och vi har haft en bra relation. Ryktena gick att han var klar, det har legat i fatet då han även har fått fansen emot sig. Media vill ofta skarva till och dramatisera saker och ting. Vi har pratat om bra och dåliga saker som man alltid gör med spelare. Jag kan inte svara för Robin men enligt mig är det dagliga rutiner. Det har funkat bra men just nu är det det bästa för båda parter.