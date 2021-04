Danmark tog revansch – trots 8–34 i skott

Tre Kronor hämtade upp ett tvåmålsunderläge men det var Nicolai Meyer som slog in den avgörande 3–2-pucken och tog danskarna till en seger i mini-turneringen Nordic Cup.



Sverigebekante Mathias From (Rögle, Södertälje, AIK och Modo) behöll målformen från gårdagen och satte danskarna i en tidig ledning i miniturneringen som är en del del i förberedelserna inför ishockey-VM i Lettland.

Danmark hade fyra skott och gjorde två mål på Sveriges målvakt Arvid Holm i den första perioden.



Tre Kronor kom tillbaka – först reducerade Dennis Ramussen tidigt i andra när han stänkte in ett friläge och i slutet av perioden kvitterade Anton Wedin till 2–2.



Men sista ordet fick danskarna när Nicolai Meyer gjorde 3–2 i spel fem mot fyra när tredje perioden bara var 15 sekunder gammal.



Danmarks målvakt som storspelade heter Sebastian Dahm och spelar till vardags i österrikiska Klagenfurter.



För Sveriges del väntar nu Norge i ett dubbelmöte 3-4 maj.