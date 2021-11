Torontoforwarden William Nylander håller sin poängsvit vid liv med två mål i 3–0-segern mot Philadelphia.

Den svenske 25-åringen har fått med sig poäng från de senaste fem matcherna (fyra mål, fyra assist), och insatsen i bortamatchen mot Philadelphia kröntes med att han utsågs till matchens bästa spelare.

För lönnlöven som helhet blev det också en revansch från 1–5-förlusten mot Los Angeles under natten mot tisdagen, svensk tid.

Skridskomål godkändes efter granskning

Matchens och Nylanders första mål kom elva minuter och elva sekunder in andra perioden, och gick in via svenskens skridsko. Först dömdes målet bort, men efter videogranskning sade domaren okej, då det inte rörde sig om en regelbrottslig spark.

Fem minuter in i tredje perioden valde svensken i stället klubban, när han med ett välplacerat skott överlistade Carter Hart.

Ondrej Kase avslutade målskyttet för Toronto, och Jack Campbell i Torontomålet stod för 36 räddningar.