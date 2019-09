Foto: Bildbyrån

Nytt fall för mästarna: ”Det är tråkigt”

Det verkar hänga en baksmälla över mästarlaget Frölunda som i kväll förlorade andra raka matchen i upptakten av SHL. HV71 lyckades knipa en 3-2-seger efter att Jonas Gunnarsson stått emot gästernas forcering i slutskedet.

– Vi hade många skott och chanser men fick inte in den. Det är tråkigt, säger Frölundas Theodor Lennström till C more.

Frölunda har inte gått att känna igen under de två inledande matcherna av SHL. I premiären mot Brynäs hamnade laget i ett 0-5-underläge i den andra perioden och delar av publiken valde att gå hem. I kväll kom andra raka kallduschen när laget föll borta mot HV71 med 2-3 efter att Simon Önerud avgjort i powerplay med 13 minuter kvar av matchen. – Jag borde kanske ha spelat men det gick hem den här gången. Skönt att det var just i powerplay, vi har haft en del problem där. Det var skönt att vi fick utdelning idag, det kan ge oss självförtroende, säger Önerud till C more Hyllar lagkamratens defensiva arbete HV71 fick således revansch för den käftsmäll laget åkte på i premiären mot Rögle, när man förlorade med 0-4. – Där hade vi 4-5 byten som var bra. Det var viktigt att vi studsade tillbaka idag. Vi har bra mycket bättre avvägningar när vi ska vara konstruktiva och när vi ska spela enkelt idag, säger Önerud. Nyförvärvet Linus Sandin, som missade första matchen på grund av hjärnskakning, fick en smakstart på sin karriär i HV-tröjan. 10 minuter in i första perioden öppnade han målskyttet. Därefter var det dags för nästa nyförvärv att presentera sig för hemmapubliken. Skellefteåfostrade Axel Holmström slog in 2-0 på volley i mitten på matchen. – Fantastiskt skönt. En riktig kämparinsats hemma i vår borg här, säger Simon Önerud. Önerud fixade det avgörande 3-2-målet men väljer att lyfta fram en annan spelare som anledningen till seger. – Jag måste lyfta fram Didrik Strömbergs alla skottäckningar, det kan ha varit avgörandet. Det är så vi måste spela varje match om vi ska vara med och slåss om poängen. – Det är en hård och intensiv match som är rolig att spela men självklart tråkig att förlora, säger Lennström HV71 3 - 2 Frölunda HC 1-1, 1-0, 1-1 Kinnarps Arena, Jönköping idag Publik: 6532 SHL Visa matchfakta