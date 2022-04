När Brynäs vände mot Luleå i den första perioden blev ett av målen omdiskuterat.

Brynäs kvitterade till 1-1 genom Lara Stalder. Men målet föregicks av en offside som domarna missade.

– Visst är det offside. Det här vill man så klart ha videobedömning på i såna här matcher, att domarna ska kunna gå in och titta, men nu är det som det är, säger SVT:s expert Maria Rooth.

”Målet borde inte godkänts”

SVT:s kommentator Chris Härenstam håller med.

– Det är en klar sådan, 1-1-målet borde inte godkänts, säger han.

I SDHL finns inte tillgång till situationsrum. Något som Maria Rooth tycker är för dåligt.

– Det är tråkigt, det är just det här man vill ha möjligheten till, även om det inte är hela säsongen så just slutspelet då det betyder så mycket. Det här kan vara en avgörande liten detalj som får Brynäs in i matchen, vem vet vad det annars blivit av det, säger Rooth.

Men hon menar att Luleåspelarna måste försöka tänka bort felbeslutet och fokusera på resterande del av matchen.

– Det gäller att skita i det, de måste gå vidare, de ska inte ens lägga en minut på det här. Ut och köra igen och lägg det bakom er, det är mentala biten som är viktig, säger experten.

Luleås tränare Mikael Forsberg var inte helt nöjd med att målet godkändes.

– Det är tråkigt att så är fallet, det är inte bra. Jag tycker det är lite ovisst med de här offsiderna i slutspelet, det ska inte behöva vara så många tveksamma, det är synd men vi blickar framåt, det är inget att fokusera på nu, säger han.