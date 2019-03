Växjös Kris Versteeg jublade efter 3–1-målet. Foto: Bildbyrån

Superkedjan tog mästaren till kvartsfinal

Fyra mål av Växjös förstakedja gav den regerande mästaren seger med 4–2 mot Örebro. Smålänningarna är därmed klara för kvartsfinal.

– Vi hade en bra kväll. Det finns inga hemligheter, i dag trillade puckarna in, säger tvåmålsskytten Kris Versteeg till C More.

Revanschsugna Örebro kopplade greppet om matchen och kunde i numerärt överläge ta ledningen genom Nick Eberg. Det tog däremot inte mer än tre minuter innan gästande Växjö kunde kvittera till 1–1 efter en snabb kontring av Kris Versteeg. Kanadensaren stod för en utsökt framspelning till Tuomas Kiiskinen som med ett direktskott kunde stänka in kvitteringsmålet. 3-1 i numerärt överläge Växjö med ytterligare ett sprudlande kontringsanfall lade grunden för Roman Horáks 2–1-mål. Den tjeckiska anfallaren tillsammans med kedjekamraterna Kiiskinen och Versteeg skapade en tre mot två situation och Horák kunde efter ett fint passningspel enkelt lägga in pucken bakom Jonas Enroth. Versteeg var sedan framme igen och kunde i numerärt överläge sätta 3–1. Versteeg med fyra poäng Örebro lyckades reducera till 2–3 genom Shane Harper men Växjös superkedja gick inte att stoppa. Med 10 minuter kvar av den tredje perioden gjorde Versteeg sin fjärde poäng i matchen och fastställde slutresultatet till 4–2. – Örebro är ett bra lag med många bra spelare så det var en väldigt tuff match, säger Versteeg till C More efter matchen och fortsätter: – Vår kedja hade en bra kväll. Det finns inga hemligheter, i dag trillade puckarna in. Vi började åka skridskor och skapade därmed våra chanser. Växjö kommer därmed att ställas mot Luleå i en kvartsfinal. Örebro HK 2 - 4 Växjö Lakers HC 1-1, 0-2, 1-1 Behrn Arena, Örebro idag Publik: 5416 SHL Visa matchfakta