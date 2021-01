NHL-touch gav Oskarshamn andra raka segern

När Oskarshamn i förra matchen mot Brynäs, 6-1, bröt tidernas sämsta SHL-förlustsvit med 16 raka matcher, kände tränaren Filander att en liten sten föll ur ryggsäcken och stenarna fortsatte att falla ur i början av matchen i kväll.

Redan efter 20 sekunder tog Oskarshamn ledningen. Max Veronneau tog sig in i zonen och från högersidan närmade han sig målet och släppte en isare som gick in vid sidan av Niklas Svedberg och 1-0 var ett faktum. När både 2-0 och 3-0, av John Dahlström efter en öppnande passning av Max Veronneau, kom såg segern ut att vara klar tidigt på Hovet.

Men Djurgården reducerade till 1-3 innan den tredje perioden och redan efter 41.51 gjorde man 3-3 och de flesta förväntade sig att Djurgården, som hade nio raka hemmasegrar, skulle göra ett segermål mot Oskarshamn som hade nio raka bortaförluster, en svit ända tillbaka till oktober.

När mötet såg ut att närma sig sudden slog Lance Bouma till efter samarbete med glödhete Max Veronneau och Zajac Nolan. Han högg fri framför Svedberg och petade distinkt in sin egen retur för 4-3.

Ribbskott av Djurgården när laget jagade poäng

Robert Nardella hade sedan ett ribbskott men Djurgården fick åka av isen utan poäng.

– Jag tycker ändå att vi håller ihop spelet hyggligt och scenariot blir exakt som senast här och 3-1 blev 3-3 och vi avgjorde sent. Vi jobbade oss in i det. Det var väldigt fint förarbete av Max och Zac innan Lances mål. Lance gör de små rutinerade grejerna som lyfter de andra spelarna, säger Oskarshamns tränare Filander om matchen till C More.

Djurgården spelade under sin förmåga stora delar av matchen men såg ändå till att skaffa sig ett läge att vinna matchen när man gått i kapp till 3-3 i början av tredje perioden.

– Vi var jävligt dåliga i den här matchen även om jag såg något i den tredje perioden och lyckas gå ikapp till 3-3 men lyckas ändå hitta ett sätt att förlora. Det här hade jag inte förväntat mig. Vi hade mentalt behövt bryta en barriär, säger Djurgårdens tränare Robert Ohlsson upprört.

MER SHL: Brynäs vann bottenmötet – krisen total i LHC: