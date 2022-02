Elias Pettersson har fått en hel del kritik för sitt spel under den första halvan av den här säsongen och har stundtals varit petad från Vancouvers toppkedjor. Den senaste tiden har det dock börjat se betydligt bättre ut och just nu kan man utan oro hävda att han en av NHL:s hetaste spelare.

I nattens möte med stekheta Calgary stod svensken för två mål och ett assist när Vancouver vann med hela 7-1 och han har därmed producerat tio poäng på de fyra senaste matcherna.

Två skott i krysset

Pettersson inledde målskyttet med ett patenterat direktskott från den högra tekningscirkeln i powerplay. Skottet satt fint i det bortre krysset men visst var det lite tur inblandat då skottet styrdes in via Calgary-målvakten Jacob Markströms klubbskaft. En stund senare spelade han sedan fram till J.T. Millers 2-0-mål i powerplay och en bit in i den tredje perioden satte han definitivt spiken i kistan när han snodde åt sig pucken i boxplay och skickade in 7-0 med en välplacerad handledare.

En annan som varit riktigt het den senaste tiden är Elias Lindholm. Inför mötet med Vancouver hade han tio raka matcher med poäng (nio mål och sju assist) men den sviten bröts i natt, precis som Calgarys tio matcher långa vinstsvit.