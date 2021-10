Vancouvers Elias Pettersson gjorde ett spelmål, en assist och satte en av lagets två straffar borta mot Philadelphia. Det var lagets första USA-resa sedan mars i fjol. Förra säsongen delades ligan upp i fyra olika ”bubblor” för att kunna spela trots pandemirestriktioner, och de kanadensiska lagen höll sig på sin sida gränsen.

Philadelphia inledde visserligen målskyttet och ledde med 1–0 efter första perioden, men Vancouver kopplade grepp om matchen i den andra och ledde med 4–2 inför den tredje. Men Philadelphia ryckte upp sig och kvitterade till 4–4 innan signalen för ordinarie tid ljöd.

Efter en mållös förlängning behövdes det straffar för att skilja lagen åt, och Vancouver tog hem det hela med två straffträffar, medan Philadelphia missade sina två.

Vancouvers Oliver Ekman-Larsson noteras för en assist.

Övertid även i New Jersey

Även mötet mellan Chicago och New Jersey avgjordes efter ordinarie speltid.

Dougie Hamilton, som skrev på för New Jersey i slutet av juli, inledde målskyttet redan efter 17 sekunder spel. Det var det snabbaste premiärmålet i klubbens historia, det tidigare rekordet sattes 2006, när Zach Parise gjorde 1–0 efter 26 sekunder i ett möte med Carolina.

New Jersey ledde med 3–1 när Chicago lyckades komma in i matchen igen och efter 60 minuters spel var ställningen 3–3. Men i förlängningsperioden räckte Chicago inte till och New Jerseys Jack Hughes petade in 4–3 med en knapp minut spelad.

New Jerseys Andreas Johnsson gjorde ett mål.

Nattens tredje match mellan Anaheim och Minnesota avgjordes med ett sekunddrama. Svenske backen Jonas Brodin var delaktig i förarbete när Marcus Foligno satte 2-1 för Minnesota, med bara åtta sekunder kvar av den tredje perioden. Surt för Anaheim som blev helt utan poäng, där lagets svenske forward Jakob Silfverberg blev ende målskytt med sitt första mål för säsongen.