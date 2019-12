Robin Lehner om tränarterrorn: ”De är inte onda människor”

Under den senaste veckan har spelare efter spelare gått ut och vittnat om tränare som trakasserat och misshandlat. De här ”skräckupplevelserna” har bland annat kostat Calgarys Bill Peters och Chicagos assisterande tränare Marc Crawford jobben. Den förstnämnda anklagades främst för att ha riktat rasistiska tillmälen mot den förre SHL-spelaren Akim Aliu 2009 då han spelade i farmarligan AHL.

Flera före detta svenska NHL-proffs känner också igen sig i de här historierna.

”Förtjänar en andra chans”

En som dock tar parti för de borttvingade tränarna är Chicago-målvakten Robin Lehner. Svensken menar att alla förtjänar en andra chans.

– Jag tycker hela den här tränargrejen är löjlig just nu. Min åsikt är att det enbart handlar om utbildning inom mental hälsa. Det är hela svaret och hela frågan. Men ingen ser det på det sättet, säger han till sajten The Athletic.

Lehner menar att han förmodligen inte själv hade spelat i världens bästa liga i dag ifall han inte fått en andra chans. För två år sedan berättade 28-åringen att han under sommaren 2017 genomgick ett rehabiliteringsprogram efter att under det året ha lidit av ett missbruk som ledde till depression och självmordstankar under våren.

– Jag fick en andra chans. Jag hade tur nog att få det. Men om vi inte ska ge människor en andra chans kan jag lika gärna sluta i dag. Och tio lagkamrater med mig. Vi är inte perfekta. Men jag fick en andra chans och tycker att alla förtjänar det.

Liknar hockey med det militära

Lehner håller med om att det finns en gräns för rasism och fysiskt missbruk, men menar samtidigt att det aldrig funnits någon gräns för verbalt missbruk.

– 95 procent av den här sortens tränare är inte onda människor. Det kanske är fem procent som är det. Men de här människorna är det inte. De är inte onda. De vill inte jävlas med folk. Men vi dömer något som en människa gjort för många, många år sedan genom dagens samhällsglasögon, vilket är högst omoraliskt. Det som hände för kanske 15-20 år sedan var normen då. Den typen av människor gjorde vad de trodde var bästa sättet för att få resultat. Jag tycker generellt att hockey och även sport i stort härrör från det militära ganska mycket. Hur man förbereder sig för att gå i strid och vad de (tränarna) där och då tyckte var det bästa sättet för att förbereda någon att bli starkare eller för att klara press.

SVT Sport förklarar: Tränarterrorn i NHL – hur kunde det hända?