Den första åttondelsfinalen mellan Rögle och Leksand utvecklade sig till en riktig rysare.

Efter att Leksand Matt Caito gjort 1–0 tidigt i den första perioden så kvitterade Rögles Dennis Everberg i början av den andra – och sedan fick vi inte se några fler mål under ordinarie tid.

Väl i förlängningen var det avvaktande till en början men sedan började lagen byta målchanser och till slut kunde Leksands 18-årige stortalang Lian Bichsel avgöra mötet efter drygt 14 minuters spel.

– Jag skickade bara pucken mot mål och den gick in, det är en fantastisk känsla, säger Bichsel i C More och fortsätter:

– Vi vet att det alltid är tighta matcher mot Rögle men vi hade vår plan och vi höll oss till den.

På måndag möts lagen igen.

– Vi gav oss själva en bra chans att vinna i dag men fick inte till det trots att vi slet hårt. Förhoppningsvis kan vi göra det ännu bättre på måndag, säger Rögles tränare Cam Abbott i C More.