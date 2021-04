Rögle ett steg närmare SM-final

Det återstod en sekund av Joakim Lindströms utvisning när Rögles Leon Bristedt dribblade av Andreas Wingerli och stänkte in 1–0 från slottet. Målet kom drygt fem minuter in i andra perioden.



Rögle inledde matchen trevande, bland annat på grund av ett tidigt boxplay, men sedan tog man över spelet. Skellefteås målvakt Gustaf Lindvall var mycket stabil i första perioden och stoppade 14 skott.



Skellefteås Jesper Frödén hade ett friläge en minut före andra pausvilan men han lyckades inte få iväg något skott. Det stod 1–0 till Rögle efter två perioder som även hade 25–16 i skott.



– Rögle har kanske haft lite spelövertag, men det ska vi vända i tredje, säger Skellefteås forward Oscar Möller till C More.



Tidigt i andra perioden missade först Erik Andersson öppet mål, men skottet som gick i kortplanket blev en passning till Olli Palola som slog in 2–0.

Tunga avbräck

Rögle saknar stjärnan Ted Brithén som utgick förra matchen efter att ha fått en smäll mot huvudet. Inte heller Dennis Everberg spelar. Däremot är Daniel Zaar, som har missat de tre senaste matcherna, tillbaka för Ängelsholmslaget.



Rögle hade 2–0 i matcher men läget nu är alltså 2–2.



Tredje perioden är igång.