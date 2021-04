Skellefteås dröm lever – reducerade matchserien

Skellefteå var inför måndagens match tvungen att ta tre raka segrar mot Rögle för att nå en SM-final och inte behöva checka in på semester. Under måndagen tog man åtminstone matchserien till en fjärde kamp efter en seger med 4–1, där Rögle leder matchserien med 2–1 i bäst av fem.

Skellefteå, som hade sju raka matcher utan att göra mål i powerplay, fick plötsligt islossning i den spelformen – dessutom två gånger om i första perioden.

Först styrde Melker Karlsson in ledningspucken efter Oscar Möllers skottpassning när sex minuter var spelade.

Bara några minuter senare lyfte Niclas Burström in 2–0 från nära håll.

”På tok för dåligt”

En tung start för Rögle som kom till spel utan Daniel Zaar och Moritz Seider och där dessutom Dennis Everberg utgick med misstänkt skada under den första perioden.



– Det är på tok för dåligt. Vi förväntade oss att de skulle komma ut desperat och det gjorde de. Men det är ingen ursäkt, allt är för dåligt just nu. Vi har fyra utvisningar och två är i anfallszon, det får inte hända. Passningsspelet är för dåligt och vi vinner ingen puck. Vi får steppa upp, sa Rögles Simon Ryfors till C More efter första perioden.

Var pressade men utökade

Adam Tambellini reducerade till 2–1 när drygt halva matchen var spelad och i tredje satte Ängelholmslaget full fart framåt och hade också ett tidigt skott i stolpen. Gästerna pressade på frenetiskt för en kvitteringspuck – men i stället utökade Skellefteå till 3–1 när Jesper Frödén slog in pucken bakom Rögles målvakt Christoffer Rifalk från nära håll.



Joakim Lindström satte avgörandet 4–1 i tom bur.



– Det var en match vi skulle vinna ikväll och inte tre, sen när man har kniven mot strupen finns det bara en väg och det är framåt. Vi vet att det är tre matcher vi ska vinna och det förändrar ingenting. Vi investerar i match efter match, byte efter byte och till slut ger det resultat, säger Skellefteås målvakt Gustaf Lindvall.



Match fyra spelas redan under tisdagen – även den i Skellefteå.