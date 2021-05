Ryska laget alltjämt gruppetta

Det ryska laget fortsätter att övertyga i hockey-VM. Bortsett från bottennappet mot Slovakien har de idel trepoängare, och under lördagseftermiddagen kom ytterligare en när Schweiz besegrades med 4-1.

Med fem minuter kvar av mellanakten tog Anton Burdasov fart från egen zon och skrinnade sig in över offensiv blålinje och sköt 1-0 till ryssarna. Burdasovs fjärde mål i turneringen.

Åtta minuter in i tredje perioden skickade sedan Andres Ambuhl in en chanspuck framför mål. Där fanns Nico Hischier som enkelt petade in det schweiziska kvitteringsmålet. Men bara tre minuter senare var Schweiz åter i underläge, då tv-tittarna bjöds på kanske VM:s snyggaste framspelning.

Sergej Tolchinsky hakades upp, sittandes på ändan passade han sedan – med en hand på klubban – in till Pavel Karnaukhov som gjorde 2-1 till ryssarna. Kort därefter fick även Tolchinsky bli målskytt efter en läcker backhandpuck upp i nättaket.

– Tolchinsky är skillnaden. Det finns inte så mycket bättre, det här är ögongodis, säger SVT:s expert Maria Rooth.

Matchen slutade 4-1 efter ett andra mål av Tolchinsky i slutsekunderna.

På måndag ställs Tre Kronor mot just ryssarna, klockan 19.15 på SVT.

USA petade ner Kazakstan

I grupp B vann USA över Norge med 2-1. Segern, som var lagets fjärde i följd, innebär att de nu toppar gruppen – två poäng före Kazakstan, som tidigare i dag besegrade Italien.

Amerikanerna hade en tvåmålsledning inför den tredje perioden, efter mål av Conor Garland och Tage Thompson. Med drygt fem minuter kvar att spela reducerade Ken André Olimb för Norge. Men närmare än så kom inte norrmännen.