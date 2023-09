Jonas Andersson vill se krafttag mot spelförstörande moment som till exempel att ”boxa ut” framför mål. Markus Ljungh håller med om att det idag tillåts för ofta.

– Är det en crosschecking så måste man ta den. Man kan inte tumma på regelboken. Ibland smygs det undan spelförstörande moment. Lite för ofta. Men domarna missar och vi gör fel där ute också. Men jag ser gärna att man tar mer än mindre, säger han och fortsätter:

– När man vill in på mål är det klubba mot bröstet. Man måste vrida och vända. Brotta sig in för att ta sig in på mål. Det är så det är just nu.

Växjös guldtränare Jörgen Jönsson ser inte att någon förändring i domarlinjen behövs.

– Jag ser inte det som ett stort problem. Det är många som spelar bländande, fin offensiv hockey och gör många mål. Jag tycker det ska vara kamp. Man kan inte bara få åka själv på isen. Balansen där är extremt viktig. Jag är absolut för att man inte ska förstöra spelet, men vi måste också ha kvar närheten, kampen och bataljerna kring pucken. Där har domaren en tuff uppgift, säger han.