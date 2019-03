Örebro tog sista slutspelsplatsen

Örebro hade inför den sista omgången den sista slutspelsplatsen i SHL, tack vare en stark form på slutet. Och laget behöll den, trots förlust med 1-3 mot Malmö. Detta för att Frölunda samtidigt vände ett 1-2-underläge mot Örebros konkurrenter Brynäs. Därmed tog närkingarna platsen på målskillnad.

– I dag är vår prestation inte alls där, så vi har nåt att förbättra till nästa match. Över tid har vi fått resultaten med oss, och byggt på det. Vi har pratat mycket om att minimera pucktapp, och varit disciplinerade, säger Örebros tränare Niklas Eriksson till C More.

– Vi måste göra en helt annan insats mot Växjö i åttondelen, fortsätter Eriksson.

Brynäs tappade platsen

Brynäs hade den sista slutspelsplatsen efter en period, då Gävlelaget ledde med 2-1 mot Frölunda, samtidigt som Örebro hade 0-0 borta mot Malmö Redhawks. Men i den andra perioden vände Frölunda till 3-2. I den tredje perioden drygade Frölunda ut till 5-2, det sista målet i tom kasse.

– Det känns åt helvete. Vi förlorar, vi gick inte vidare. Vi har varit för dåliga över säsongen, det är inte den här matchen vi faller på, säger Brynäs Jacob Blomqvist till C More.

Linköping missade

För det tredje laget som inför den sista omgången hade chansen att ta sista slutspelsplatsen, Linköping, försvann chansen tidigt då HV71 ledde med 2-0 redan efter knappt tio minuter. Efter en mållös andra period blev det till slut 4-0 till Jönköpingslaget, efter två mål i tom bur.

– Att säsongen är slut är en väldig besvikelse. Vi började bra men våren har varit under all kritik resultatmässigt, så det är absolut inte godkänt, säger Linköpings tränare Tommy Jonsson till C More.

Därmed får Örebro möta Växjö, medan HV71 och Rögle ställs i den andra åttondelsfinalen.