I slutminuterna spelade Skellefteå med sex utespelare mot fem med utplockad målvakt. Skellefteå tog också timeout för att försöka kvittera och hålla sviten vid liv. Med tre sekunder kvar satte i stället Ahti Oksanen 3-1 i tom bur från nära håll.

– När det är ett rekord på spel och alla förväntar sig att Skellefteå ska vinna på något sätt, då är det så himla skönt av gubbarna framför en, säger Juel.

Publiken stod upp och hoppade av lycka.

– Det är lite orättvist. Jag tycker att vi krigar på bra men får inte in pucken. Matchen svängde när de fick in två i andra perioden. Pratet om rekordet var inget negativt för oss, vi gjorde en bra match. Klart att det är tråkigt att förlora, säger Skellefteås Pär Lindholm till C More.

Vände på 93 sekunder

På 93 sekunder i andra perioden vände Oskarshamn på matchen. Efter Johan Johnssons backhand för 1-1 fick hemmalaget spela i powerplay, vilket man har allra bäst statistik på i SHL. Antti Suomela fiskade upp pucken bakom målet och skickade snabbt in 2-1 och förbättrade ytterligare Oskarshamns powerplaystatistik.

– Jag fick pucken på vaden och den studsade fram bra, säger Johnsson om sitt mål.

Skellefteå fick annars en perfekt start och tog ledningen i mitten av den första perioden. Oskarshamn hade etablerat spel i SAIK:s zon och tysken Tom Kühnhackl stötte vid blå och snodde med sig pucken i ett friläge. Ensam med Tim Juel hittade han en lucka och gav Skellefteå ledningen med 1-0.

Rekordmålvakten saknades igen

– Jag blev lite överraskad när jag fick läget, fick en turstuds och hade även tur när jag fick in pucken, säger Kühnhackl.

Skellefteås rekordmålvakt Linus Söderström, höll nollan i 217 minuter, saknades åter på grund av sjukdom. 18-årige Alexander Hellnemo, som stod mot HV71 senast, fick åter förtroendet mellan stolparna.

Räknat över två säsonger och även slutspel har Färjestad rekordet med 17 raka segrar.